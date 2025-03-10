В Одесі пролунали вибухи
Ввечері у понеділок, 10 березня, в Одесі лунали вибухи. Раніше мешканців міста попереджали про загрозу атаки ворожих дронів.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.
Що відомо про вибухи в Одесі
"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", — написав Труханов.
До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу обстрілу.
Про загрозу писав і голова Одеської ОДА.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ворогом ударних безпілотників!" — попереджав раніше Олег Кіпер.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулої ночі звуки вибухів лунали в Києві. В столиці працювали сили ППО.
Також ми писали, що в ніч проти 10 березня росіяни вдарили по Запорізькій області, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури.
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