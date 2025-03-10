В Одесі пролунали вибухи

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: скриншот

Ввечері у понеділок, 10 березня, в Одесі лунали вибухи. Раніше мешканців міста попереджали про загрозу атаки ворожих дронів.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.

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Пост Труханова. Фото: скріншот

Що відомо про вибухи в Одесі

"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", — написав Труханов.

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу обстрілу.

Пост Повітряних сил. Фото: скріншот

Про загрозу писав і голова Одеської ОДА.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ворогом ударних безпілотників!" — попереджав раніше Олег Кіпер.

Пост Кіпера. Фото: скріншот

Де оголосили тривогу

Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що минулої ночі звуки вибухів лунали в Києві. В столиці працювали сили ППО.

Також ми писали, що в ніч проти 10 березня росіяни вдарили по Запорізькій області, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури.