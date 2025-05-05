Взрывы в Одессе вечером 5 мая - что известно

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе вечером в понедельник, 5 мая, раздаются мощные взрывы. Россия атакует город дронами-камикадзе с Черного моря.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Атака на Одессу 5 мая
Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Одесской области из акватории Черного моря.
Впоследствии там уточнили, что часть из БпЛА летят в сторону Черноморска и еще несколько групп в направлении юга Одещины.
Отметим, что по состоянию на 22:10 воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область КАБами и из РСЗО, известно о двух раненых.
А в Сумской области в двух городах объявили эвакуацию и призвали жителей срочно выезжать.
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