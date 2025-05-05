Взрывы в Одессе вечером 5 мая - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: nikvesti.com

В Одессе вечером в понедельник, 5 мая, раздаются мощные взрывы. Россия атакует город дронами-камикадзе с Черного моря.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Атака на Одессу 5 мая

Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Скриншот поста Воздушных сил

Впоследствии там уточнили, что часть из БпЛА летят в сторону Черноморска и еще несколько групп в направлении юга Одещины.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 22:10 воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область КАБами и из РСЗО, известно о двух раненых.

А в Сумской области в двух городах объявили эвакуацию и призвали жителей срочно выезжать.