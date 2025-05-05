Видобуток атомного палива та корисних копалин американцями США в Україні, зокрема на Одещині

Село в Одеській області. Фото ілюстративне: https://zemliak.com/

США можуть інвестувати значні кошти у видобуток урану, титану та золота в Україні. Зокрема, у цьому сенсі Вашингтон особливо цікавлять Одеська, Полтавська та Харківська області.

Про це в ефірі "День.LIVE" зазначив аналітик Ілля Несходовський.

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Видобуток атомного палива

Американські компанії вже розглядають українські надра як перспективний напрямок для енергетичної незалежності, зокрема від Росії. Окрім корисних копалин, може йтися і про видобуток атомного палива.

"Виготовляти атомне паливо тут, в Україні, буде, можливо, перспективно і вигідно, замість того, щоб руду везти назад. Але будемо реалістами: для цього нам необхідно буде зробити домашнє завдання", — каже аналітик Ілля Несходовський.

Україна має шанс стати гравцем у світовому видобутку, тільки якщо зможе створити привабливі умови для інвесторів та екологічно безпечне виробництво, додав Ілля Несходовський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про угоду про надра. А також про те, як АМКУ оштрафував ОПЗ.