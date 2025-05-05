Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Инвесторы из США интересуются полезными ископаемыми Одесчины

Инвесторы из США интересуются полезными ископаемыми Одесчины

Ua en ru
Дата публикации 5 мая 2025 18:45
Добыча атомного топлива и полезных ископаемых американцами США в Украине, в частности в Одесской области
Село в Одесской области. Фото иллюстративное: https://zemliak.com/

США могут инвестировать значительные средства в добычу урана, титана и золота в Украине. В частности, в этом смысле Вашингтон особенно интересуют Одесская, Полтавская и Харьковская области.

Об этом в эфире "День.LIVE" отметил аналитик Илья Несходовский.

Реклама
Читайте также:

Добыча атомного топлива

Американские компании уже рассматривают украинские недра как перспективное направление для энергетической независимости, в частности от России. Кроме полезных ископаемых, речь может идти и о добыче атомного топлива.

"Изготавливать атомное топливо здесь в Украине будет возможно перспективно и выгодно вместо того чтобы руду везти обратно. Но будем реалистами: для этого нам необходимо будет сделать домашнее задание",— говорит аналитик Илья Несходовский.

Украина имеет шанс стать игроком в мировой добыче только если сможет создать привлекательные условия для инвесторов и экологически безопасное производство, добавил Илья Несходовский.

Напомним, недавно мы писали о соглашении о недрах. А также о том, как АМКУ оштрафовал ОПЗ.

США Одесса Украина Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER