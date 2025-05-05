Добыча атомного топлива и полезных ископаемых американцами США в Украине, в частности в Одесской области

Село в Одесской области. Фото иллюстративное: https://zemliak.com/

США могут инвестировать значительные средства в добычу урана, титана и золота в Украине. В частности, в этом смысле Вашингтон особенно интересуют Одесская, Полтавская и Харьковская области.

Об этом в эфире "День.LIVE" отметил аналитик Илья Несходовский.

Реклама

Читайте также:

Добыча атомного топлива

Американские компании уже рассматривают украинские недра как перспективное направление для энергетической независимости, в частности от России. Кроме полезных ископаемых, речь может идти и о добыче атомного топлива.

"Изготавливать атомное топливо здесь в Украине будет возможно перспективно и выгодно вместо того чтобы руду везти обратно. Но будем реалистами: для этого нам необходимо будет сделать домашнее задание",— говорит аналитик Илья Несходовский.

Украина имеет шанс стать игроком в мировой добыче только если сможет создать привлекательные условия для инвесторов и экологически безопасное производство, добавил Илья Несходовский.

Напомним, недавно мы писали о соглашении о недрах. А также о том, как АМКУ оштрафовал ОПЗ.