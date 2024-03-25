В Одессе раздался громкий взрыв
Жители Одессы слышали звук взрывов в городе сейчас, 25 марта, во время воздушной тревоги. Пока угроза связана с применением баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе 25 марта
В Одессе раздавались взрывы около половины шестого вечера во время воздушной тревоги. Враг атакует Одесский регион ракетами.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает всех горожан находиться в безопасных местах.
Повторный взрыв в Одессе прозвучал в 17:42 25 марта.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога в ряде областей Украины объявлена из-за угрозы применения баллистрического вооружения. Пока сигнал тревоги раздается почти по всей территории Украины.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что в Одессе и Одесской области сегодня, 25 марта, раздавался сигнал воздушной тревоги. Воздушные Силы предупреждали об угрозе использования врагом баллистических ракет.
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