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В Одессе раздался громкий взрыв

25 марта 2024 17:43
обновлено: 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе раздался громкий взрыв
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жители Одессы слышали звук взрывов в городе сейчас, 25 марта, во время воздушной тревоги. Пока угроза связана с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одессе 25 марта

В Одессе раздавались взрывы около половины шестого вечера во время воздушной тревоги. Враг атакует Одесский регион ракетами.

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В Одессе раздался громкий взрыв - фото 1
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает всех горожан находиться в безопасных местах.

В Одессе раздался громкий взрыв - фото 2
Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

Повторный взрыв в Одессе прозвучал в 17:42 25 марта.
 

В Одессе раздался громкий взрыв - фото 3
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога в ряде областей Украины объявлена из-за угрозы применения баллистрического вооружения. Пока сигнал тревоги раздается почти по всей территории Украины.

В Одессе раздался громкий взрыв - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что в Одессе и Одесской области сегодня, 25 марта, раздавался сигнал воздушной тревоги. Воздушные Силы предупреждали об угрозе использования врагом баллистических ракет.

Одесса
взрыв
Одесская область
Новости Одессы
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