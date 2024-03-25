В Одесі пролунав гучний вибух

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Одеси чули звук вибухів у місті зараз, 25 березня, під час повітряної тривоги. Наразі загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі 25 березня

В Одесі лунали вибухи близько опів на шосту годину вечора під час повітряної тривоги. Ворог атакує Одеський регіон ракетами.



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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликає усіх містян перебувати в безпечних місцях.



Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Повторний вибух в Одесі пролунав о 17:42 25 березня.



Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога у низці областей України оголошена через загрозу застосування балістричного озброєння. Наразі сигнал тривоги лунає майже по всії території України.



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.



Нагадаємо, що в Одесі та Одеській області сьогодні, 25 березня, лунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про загрозу використання ворогом балістичних ракет.