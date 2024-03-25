В Одесі пролунав гучний вибух
Жителі Одеси чули звук вибухів у місті зараз, 25 березня, під час повітряної тривоги. Наразі загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одесі 25 березня
В Одесі лунали вибухи близько опів на шосту годину вечора під час повітряної тривоги. Ворог атакує Одеський регіон ракетами.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликає усіх містян перебувати в безпечних місцях.
Повторний вибух в Одесі пролунав о 17:42 25 березня.
Повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога у низці областей України оголошена через загрозу застосування балістричного озброєння. Наразі сигнал тривоги лунає майже по всії території України.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що в Одесі та Одеській області сьогодні, 25 березня, лунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про загрозу використання ворогом балістичних ракет.
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