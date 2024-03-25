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В Одесі пролунав гучний вибух

25 березня 2024 17:43
оновлено: 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунав гучний вибух
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Одеси чули звук вибухів у місті зараз, 25 березня, під час повітряної тривоги. Наразі загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі 25 березня

В Одесі лунали вибухи близько опів на шосту годину вечора під час повітряної тривоги. Ворог атакує Одеський регіон ракетами.
 

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В Одесі пролунав гучний вибух - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

 Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликає усіх містян перебувати в безпечних місцях.
 

В Одесі пролунав гучний вибух - фото 2
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Повторний вибух в Одесі пролунав о 17:42 25 березня. 
 

В Одесі пролунав гучний вибух - фото 3
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога у низці областей України оголошена через загрозу застосування балістричного озброєння. Наразі сигнал тривоги лунає майже по всії території України. 
 

В Одесі пролунав гучний вибух - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що в Одесі та Одеській області сьогодні, 25 березня, лунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні Сили попереджали про загрозу використання ворогом балістичних ракет. 

Одеса
вибух
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

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