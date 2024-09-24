В Одессе раздался взрыв

В Одессе раздался мощный взрыв — что известно
В Одессе во вторник, 24 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв в Одессе 24 сентября
В 22:29 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
В 22:52 в Воздушных силах предупредили о ракете в Одессу.
В 22:53 глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и региона находиться в безопасных местах.
В 22:55 в городе раздался взрыв.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 24 сентября РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрелов погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.
Также мы писали, что во вторник, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.
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