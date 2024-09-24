В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо
В Одесі у вівторок, 24 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибух в Одесі 24 вересня
О 22:29 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.
О 22:52 в Повітряних силах попередили про ракету на Одесу.
О 22:53 голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та регіону перебувати в безпечних місцях.
О 22:55 в місті пролунав вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 24 вересня РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.
Також ми писали, що у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.
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