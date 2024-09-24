В Одесі пролунав вибух

Дим у небі після вибухів. Ілюстративне фото: pravda.com.ua

В Одесі у вівторок, 24 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух в Одесі 24 вересня

О 22:29 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

О 22:52 в Повітряних силах попередили про ракету на Одесу.

Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 22:53 голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та регіону перебувати в безпечних місцях.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

О 22:55 в місті пролунав вибух.

Скриншот допису про вибухи в Одесі

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 вересня РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок обстрілів загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.

Також ми писали, що у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.