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В Одессе раздался мощный взрыв — вражеский БпЛА попал в жилой дом

23 февраля 2024 22:36
обновлено: 22:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв в Одессе сегодня 23 февраля - ударный дрон попал в жилой дом
Последствия атаки на Одессу. Фото архивное: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Одессе прозвучал мощный взрыв вечером, 23 февраля. Российские войска атаковали ударными дронами город. В результате атаки, вражеский дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв в Одессе 23 февраля

Пользователи соцсетей размещают фотографии и видео места, куда прилетел вражеский БплА. Также люди пишут, что предварительно есть пострадавшие, медики им уже оказывают медицинскую помощь.

В результате "прилета", в доме возник пожар.

Комментарий Одесской ОВА

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате обстрелов, произошло разрушение жилого здания, за которым последовал пожар. 

На данный момент известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии были госпитализированы. 

"На месте происшествия работают все необходимые службы. Продолжается операция по поиску возможных выживших и ликвидация огня, поскольку под обломками здания могут находиться люди", — добавил Кипер.

Олег Кипер
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.

Из-за ночных вражеских ударов по Днепру были полностью разрушены несколько квартир в многоэтажном доме, жилые дома и предприятия. 

Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

Также взрывы раздавались и в Херсоне 23 февраля. Оккупанты обстреливали город из разного вооружения.

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