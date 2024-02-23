Взрыв в Одессе сегодня 23 февраля - ударный дрон попал в жилой дом

Последствия атаки на Одессу. Фото архивное: ГСЧС

В Одессе прозвучал мощный взрыв вечером, 23 февраля. Российские войска атаковали ударными дронами город. В результате атаки, вражеский дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв в Одессе 23 февраля

Пользователи соцсетей размещают фотографии и видео места, куда прилетел вражеский БплА. Также люди пишут, что предварительно есть пострадавшие, медики им уже оказывают медицинскую помощь.

В результате "прилета", в доме возник пожар.

Комментарий Одесской ОВА

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате обстрелов, произошло разрушение жилого здания, за которым последовал пожар.

На данный момент известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии были госпитализированы.

"На месте происшествия работают все необходимые службы. Продолжается операция по поиску возможных выживших и ликвидация огня, поскольку под обломками здания могут находиться люди", — добавил Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.

Из-за ночных вражеских ударов по Днепру были полностью разрушены несколько квартир в многоэтажном доме, жилые дома и предприятия.

Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

Также взрывы раздавались и в Херсоне 23 февраля. Оккупанты обстреливали город из разного вооружения.