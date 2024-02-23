Взрыв в Одессе сегодня 23 февраля - ударный дрон попал в жилой дом

В Одессе раздался мощный взрыв — вражеский БпЛА попал в жилой дом
В Одессе прозвучал мощный взрыв вечером, 23 февраля. Российские войска атаковали ударными дронами город. В результате атаки, вражеский дрон попал в жилой дом.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв в Одессе 23 февраля
Пользователи соцсетей размещают фотографии и видео места, куда прилетел вражеский БплА. Также люди пишут, что предварительно есть пострадавшие, медики им уже оказывают медицинскую помощь.
В результате "прилета", в доме возник пожар.
Комментарий Одесской ОВА
Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате обстрелов, произошло разрушение жилого здания, за которым последовал пожар.
На данный момент известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии были госпитализированы.
"На месте происшествия работают все необходимые службы. Продолжается операция по поиску возможных выживших и ликвидация огня, поскольку под обломками здания могут находиться люди", — добавил Кипер.
Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.
Из-за ночных вражеских ударов по Днепру были полностью разрушены несколько квартир в многоэтажном доме, жилые дома и предприятия.
Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.
Также взрывы раздавались и в Херсоне 23 февраля. Оккупанты обстреливали город из разного вооружения.
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