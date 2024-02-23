Вибух в Одесі сьогодні 23 лютого - ударний дрон потрапив до житлового будинку

Наслідки атаки на Одесу Фото архівне: ДСНС

В Одесі пролунав потужний вибух увечері, 23 лютого. Російські війська атакували ударними дронами місто. В результаті атаки ворожий дрон потрапив у житловий будинок.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибух в Одесі 23 лютого

Користувачі соцмереж розміщують фотографії та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА. Також люди пишуть, що попередньо є постраждалі, медики їм уже надають медичну допомогу.

Внаслідок "прильоту", в будинку виникла пожежа.

Коментар Одеської ОВА

Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілів, сталася руйнація житлової будівлі, за якою сталася пожежа.

На цей час відомо про двох постраждалих. Поранених у тяжкому стані було госпіталізовано.

"На місці події працюють усі необхідні служби. Триває операція з пошуку можливих тих, хто вижив, і ліквідація вогню, оскільки під уламками будівлі можуть перебувати люди", — додав Кіпер.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі близько 01:15 23 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Повідомлялося про вісім постраждалих.

Через нічні ворожі удари по Дніпру було повністю зруйновано кілька квартир у багатоповерховому будинку, житлові будинки та підприємства.

Крім того, ворог уночі атакував Одесу. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Також вибухи лунали і у Херсоні 23 лютого. Окупанти обстрілювали місто із різного озброєння.