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В Одессе раздался взрыв

7 апреля 2024 10:16
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе раздался взрыв
Выход ракеты ПВО. Фото иллюстративное. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Мощный взрыв в Одессе раздался сегодня, 7 апреля. Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО охотятся на вражеские разведывательные дроны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

В настоящее время одесситы сообщают, что видели в небе след от ущерба. Официальных комментариев пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

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