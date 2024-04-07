В Одессе раздался взрыв

Выход ракеты ПВО. Фото иллюстративное. Фото: скриншот

Мощный взрыв в Одессе раздался сегодня, 7 апреля. Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО охотятся на вражеские разведывательные дроны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

В настоящее время одесситы сообщают, что видели в небе след от ущерба. Официальных комментариев пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.