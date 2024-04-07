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В Одесі пролунав вибух

7 квітня 2024 10:16
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі пролунав вибух
Вибух
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Потужний вибух в Одесі пролунав сьогодні, 7 квітня. Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО полюють на ворожі розвідувальні дрони.  

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Одеса
вибух

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