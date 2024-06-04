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В Одессе раздался взрыв

4 июня 2024 09:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Громкий взрыв в Одессе 4 июня
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг снова атакует город. Громкий взрыв в Одессе раздался сейчас, 4 июня. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой использования баллистики.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Взрыв Одесса 4 июня
Сообщения о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 4 июня

Жители Одессы услышали взрывы в 09:29 сегодня, 4 июня. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне осуществили пуски ракет в направлении южных регионов.

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Предупреждение от ПС. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать правила безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Кипер призвал быть в укрытии
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию большинства областей Украины. Опасности объявлены в Полтавской, Одесской, Сумской, Кировоградской, Запорожской области, Николаевской области, Херсонской области, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях. Также красным цветом на карте отмечены Луганщина, Донетчина и временно оккупированный Крым.

Воздушная тревога в Украине 4 июня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Мы писали, что по состоянию на утро 4 июня два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море. Среди них зафиксирован ракетоноситель. Кроме того, снаряженные носители крылатых ракет остаются в акватории Средиземного моря. Поэтому важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку угроза обстрелов остается высокой.

 

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