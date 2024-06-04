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В Одесі пролунав вибух

4 червня 2024 09:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Гучний вибух в Одесі 4 червня
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 4 червня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Вибух Одеса 4 червня
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 4 червня

Жителі Одеси почули вибухи о 09:29 сьогодні, 4 червня. У регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів. 

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Попередження від ПС. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Кіпер закликав бути в укритті
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію більшості областей України. Небезпека оголошена в Полтавській, Одеській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій області, Миколаївській області, Херсонській області, Вінницькій,Дніпропетровській, Черкаській та Харківській областях. Також червоним кольором на мапі позначені Луганщина, Донеччина й тимчасово окупований Крим. 

Повітряна тривога в Україні 4 червня
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Ми писали, що станом на ранок 4 червня два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні в Чорному морі. Серед них зафіксовано ракетоносій. Крім того, споряджені носії крилатих ракет залишаються в акваторії Середземного моря. Тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки загроза обстрілів залишається високою.

 

Одеса
вибух
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога
російські війська
Олег Кіпер
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загроза

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