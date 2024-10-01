В Одессе слышали взрыв

Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/скриншот

Одесситы услышали взрыв. По данным мониторинговых каналов, над морем сбили разведывательный дрон россиян.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно

Воздушная тревога была объявлена в 11.47. Сообщалось, что в направлении города движется российская разведдрон.

Сообщение о разведдроне. Фото: скриншот

После взрыва в 12:02 дали отбой тревоги.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, россияне атаковали подстанцию Запорожской АЭС.

Также в прокуратуре назвали количество жертв российского удара по остановке и рынку в Херсоне.