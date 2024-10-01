В Одесі чули вибух

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Одесити почули вибух. За даними моніторингових каналів, над морем збили розвідувальний дрон росіян.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо

Повітряна тривога була оголошена об 11:47. Повідомлялося, що у напрямку міста рухається російський розвіддрон.

Повідомлення про розвіддрон. Фото: скриншот

Після вибуху, о 12:02 дали відбій тривоги.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, росіяни атакували підстанцію Запорізької АЕС.

Також у прокуратурі назвали кількість жертв російського удару по зупинці та ринку в Херсоні.