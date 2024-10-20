Взрыв в Одессе раздался вечером 20 октября

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Взрыв в Одессе в воскресенье, 20 октября, раздался около 20:15. Перед этим сообщалось о взрывах в области.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Одесса.

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Сообщение Новини.LIVE Одесса. Фото: скриншот

Обстрел Одессы 20 октября

В Одессе вечером 20 октября раздался громкий взрыв. Перед этим в Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Одесской области.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 20:10.

Карта тревог. Фото: скриншот

Как сообщил в 20:16 спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, по предварительным данным, россияне нанесли удар по Одесскому району ракетой Х-31П.

Сообщение Братчука. Фото: скриншот

Последствия ракетного удара и информация о наличии пострадавших уточняются.

Напомним, стало известно, что россияне модернизировали ракету Х-69 — у снаряда новая боевая часть. Фото ракеты, сбитой во время последнего обстрела, появилось в сети.

Также Новини.LIVE писали, что в сети показали видео сбитого российского "шахеда" во время атаки на Украину 19 октября, на котором видны реальные размеры российского ударного беспилотника.