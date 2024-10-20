Вибух в Одесі пролунав увечері 20 жовтня

В Одесі пролунав вибух — що відомо
Вибух в Одесі у неділю 20 жовтня пролунав близько 20:15. Перед цим повідомлялося про вибухи в області.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Одеса.
Обстріл Одеси 20 жовтня
В Одесі ввечері 20 жовтня пролунав гучний вибух. Перед цим у Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі в напрямку Одеської області.
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 20:10.
Наслідки ракетного удару та інформація щодо наявності постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, стало відомо, що росіяни модернізували ракету Х-69 — у снаряда нова бойова частина. Фото ракети, яку збили під час останнього обстрілу, з'явилося в мережі.
Також Новини.LIVE писали, що у мережі показали відео збитого російського "шахеда" під час атаки на Україну 19 жовтня, на якому видно реальні розміри російського ударного безпілотника.
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