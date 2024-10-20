Вибух в Одесі пролунав увечері 20 жовтня

Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Одеської області

Вибух в Одесі у неділю 20 жовтня пролунав близько 20:15. Перед цим повідомлялося про вибухи в області.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Одеса.

Читайте також:

Допис Новини.LIVE Одеса. Фото: скриншот

Обстріл Одеси 20 жовтня

В Одесі ввечері 20 жовтня пролунав гучний вибух. Перед цим у Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі в напрямку Одеської області.

Допис ПС. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 20:10.

Карта тривог. Фото: скриншот

Як повідомив о 20:16 речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, за попередніми даними, росіяни завдали удару по Одеському району ракетою Х-31П.

Допис Братчука. Фото: скриншот

Наслідки ракетного удару та інформація щодо наявності постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, стало відомо, що росіяни модернізували ракету Х-69 — у снаряда нова бойова частина. Фото ракети, яку збили під час останнього обстрілу, з'явилося в мережі.

Також Новини.LIVE писали, що у мережі показали відео збитого російського "шахеда" під час атаки на Україну 19 жовтня, на якому видно реальні розміри російського ударного безпілотника.