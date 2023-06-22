В Одессе предлагают бесплатно освоить два десятка профессий
Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Среди курсов предлагается
Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):
- декоративно-прикладной дизайн;
- Бухгалтерия ФЛП;
- оператор беспилотного летательного дрона;
- таргетолог; создание таргетной рекламы;
- предпринимательская деятельность в сфере малого бизнеса
Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):
- бармен;
- портнеть;
- электрогазосварщик;
- слесарь-сантехник;
- официант.
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Отметим, в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.