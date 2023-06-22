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В Одессе предлагают бесплатно освоить два десятка профессий

22 июня 2023 18:20
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Анна Мурадова
Редактор
В Одессе предлагают бесплатно освоить два десятка профессий
Обучение на парикмахера. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

  • декоративно-прикладной дизайн;
  • Бухгалтерия ФЛП;
  • оператор беспилотного летательного дрона;
  • таргетолог; создание таргетной рекламы;
  • предпринимательская деятельность в сфере малого бизнеса
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

  • бармен;
  • портнеть;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь-сантехник;
  • официант.
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Отметим, в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.

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