В Одессе предлагают бесплатно освоить два десятка профессий

Обучение на парикмахера. Фото: pixabay

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

декоративно-прикладной дизайн;

Бухгалтерия ФЛП;

оператор беспилотного летательного дрона;

таргетолог; создание таргетной рекламы;

предпринимательская деятельность в сфере малого бизнеса

Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

бармен;

портнеть;

электрогазосварщик;

слесарь-сантехник;

официант.

Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Отметим, в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.