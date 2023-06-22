В Одесі пропонують безплатно освоїти два десятки професій

Навчання на перукаря. Фото: pixabay

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Серед курсів пропонується

Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):

декоративно-прикладний дизайн;

Бухгалтерія ФОП;

оператор безпілотного літального дрона ;

таргетолог, створення таргетної реклами;

підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу.

Розклад коротких курсів. Фото: Одеська міська рада

Професійно-технічне навчання (від чотирьох до восьми місяців):

бармен;

кравець;

електрогазозварник;

слюсар-сантехнік;

офіціант.

Розклад професійно технічного навчання. Фото: Одеська міська рада

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Зазначимо, в Україні за кілька років на ринку праці очікуються суттєві зміни. Причиною цього може стати більш активне запровадження цифрових технологій, які потіснять живу робочу силу.