Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пропонують безплатно освоїти два десятки професій arrow

В Одесі пропонують безплатно освоїти два десятки професій

22 червня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі пропонують безплатно освоїти два десятки професій
Навчання на перукаря. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Серед курсів пропонується

Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):

  • декоративно-прикладний дизайн;
  • Бухгалтерія ФОП;
  • оператор безпілотного літального дрона ;
  • таргетолог, створення таргетної реклами;
  • підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу.
Розклад коротких курсів. Фото: Одеська міська рада
Розклад коротких курсів. Фото: Одеська міська рада

Професійно-технічне навчання (від чотирьох до восьми місяців):

  • бармен;
  • кравець;
  • електрогазозварник;
  • слюсар-сантехнік;
  • офіціант.
Розклад професійно технічного навчання. Фото: Одеська міська рада
Розклад професійно технічного навчання. Фото: Одеська міська рада

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Зазначимо, в Україні за кілька років на ринку праці очікуються суттєві зміни. Причиною цього може стати більш активне запровадження цифрових технологій, які потіснять живу робочу силу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB