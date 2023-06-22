В Одесі пропонують безплатно освоїти два десятки професій
Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Серед курсів пропонується
Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):
- декоративно-прикладний дизайн;
- Бухгалтерія ФОП;
- оператор безпілотного літального дрона ;
- таргетолог, створення таргетної реклами;
- підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу.
Професійно-технічне навчання (від чотирьох до восьми місяців):
- бармен;
- кравець;
- електрогазозварник;
- слюсар-сантехнік;
- офіціант.
За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.
Допомога безробітнім
Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
Зазначимо, в Україні за кілька років на ринку праці очікуються суттєві зміни. Причиною цього може стати більш активне запровадження цифрових технологій, які потіснять живу робочу силу.