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В Одессе семьи погибших военных могут получить компенсацию за установку памятника

25 января 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе семьи погибших военных могут получить компенсацию за установку памятника
Могилы украинских военных. Фото: Тис Николай / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют выплатить материальную помощь семьям погибших на войне военнослужащих. Речь идет об одноразовой компенсации за установку памятного надгробия на могиле воинов.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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По информации мэрии, несколько семей получат компенсацию – пока неизвестно. Только разрабатывается порядок предоставления материальной помощи семьям, где будут прописаны критерии и перечень документов.

Порядок о предоставлении помощи. Фото: скриншот

Отметим, что члены исполнительного комитета единогласно приняли помощь. Однако пока неизвестно о какой именно сумме идет речь.

Результат голосования. Фото: скриншот

Кто имеет право на единовременную денежную помощь

  • родители;
  • один из супругов, который не женился вторично;
  • дети, не достигшие совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего (умершего).

Что еще нужно знать

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Также мы писали о том, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.

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