В Одесі родини загиблих військових можуть отримати компенсацію за встановлення памʼятника
В Одесі планують виплатити матеріальну допомогу родинам загиблих на війні військовослужбовців. Йдеться про одноразову компенсацію за встановлення памʼятного нагробка на могилі воїнів.
Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.
За інформацією мерії, кільки родин отримають компенсацію – поки невідомо. Наразі тільки розробляється порядок надання матеріальної допомоги родинам, де будуть прописані критерії та перелік документів.
Зазначимо, що члени виконавчого комітету одноголосно ухвалили надання допомоги. Однак наразі невідомо про яку саме суму йдеться.
Хто має право на одноразову грошову допомогу
- батьки;
- один із подружжя, який не одружився вдруге;
- діти, які не досягли повноліття;
- утриманці загиблого (померлого).
Що ще треба знати
Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках.
Також ми писали про те, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.
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