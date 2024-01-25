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В Одесі родини загиблих військових можуть отримати компенсацію за встановлення памʼятника

25 січня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі родини загиблих військових можуть отримати компенсацію за встановлення памʼятника
Могили українських військових. Фото: Тис Микола / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують виплатити матеріальну допомогу родинам загиблих на війні військовослужбовців. Йдеться про одноразову компенсацію за встановлення памʼятного нагробка на могилі воїнів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, кільки родин отримають компенсацію – поки невідомо. Наразі тільки розробляється порядок надання матеріальної допомоги родинам, де будуть прописані критерії та перелік документів.

Порядок про надання допомоги. Фото: скриншот

Зазначимо, що члени виконавчого комітету одноголосно ухвалили надання допомоги. Однак наразі невідомо про яку саме суму йдеться. 

Результат голосування. Фото: скриншот

Хто має право на одноразову грошову допомогу

  • батьки;
  • один із подружжя, який не одружився вдруге;
  • діти, які не досягли повноліття;
  • утриманці загиблого (померлого).

Що ще треба знати

Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. 

Також ми писали про те, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

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