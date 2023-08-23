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В Одессе развернули огромный флаг Украины: где он развевается

23 августа 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе развернули огромный флаг Украины: где он развевается
В Одессе развернули 18-метровый флаг Украины. Фото: Наталья Мажарова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 23 августа, отмечается День Государственного флага. По случаю праздника в Одессе традиционно флаг Украины поднят на Воронцовском маяке.

Об этом сообщает руководитель оргкомитета Вышиванкового фестиваля Наталья Мажарова.

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В течение двух следующих дней, вплоть до заката 24 августа, флаг будет развеваться на маяке. Размер этого символа государственности составляет 4,5 метра в ширину и 18 метров в длину.

"Главный маяк Юга страны, которая ведет освободительную борьбу уже 1,5 года, должен усиливать всех украинцев работать ради победы, чтобы мы с гордостью вывешивали флаги Украины на всех оккупированных территориях и уважали его", — говорится в сообщении.

День Государственного флага

В Киеве состоялось торжественное поднятие особого государственного флага. По словам Владимира Зеленского, нынешнее поднятое знамя необычных, ведь на нем — особые слова от особых людей.

Напомним, День государственного флага – это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтый флаг в Верховную Раду. По случаю этого Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге.

Для каждого украинца это важный праздник, ведь наше желто-голубое знамя — символ славы многих поколений. Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родственников, близких, друзей и знакомых с этим важным праздником для каждого украинца.

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