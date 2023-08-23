В Одесі розгорнули величезний прапор України: де він майорить
Сьогодні, 23 серпня, відзначається День Державного прапора. З нагоди свята в Одесі традиційно прапор України піднято на Воронцовському маяку.
Про це повідомляє керівниця оргкомітету Вишиванкового фестивалю Наталя Мажарова.
Протягом двох наступних днів, аж до заходу сонця 24 серпня, стяг майорітиме на маяку. Розмір цього символу державності складає 4,5 метри у ширину та 18 метрів у довжину.
"Головний маяк Півдня країни, яка веде визвольну боротьбу вже 1,5 року, має підсилювати всіх українців працювати заради перемоги, щоб ми з гордістю вивішували прапори України на всіх тимчасово окупованих територіях і шанували його", — йдеться в повідомленні.
День Державного прапора
В Києві відбулось урочисте підняття особливого державного стяга. За словами Володимира Зеленського, цьогорічний піднятий прапор незвичайних, адже на ньому — особливі слова від особливих людей.
Нагадаємо, День державного прапора — це щорічне свято, засноване в пам'ять про подію 1991 року, коли народні депутати внесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. З нагоди цього Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про український стяг.
Для кожного українця це важливе свято, адже наш жовто-блакитний стяг — символ слави багатьох поколінь. Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим важливим та великим святом для кожного українця.