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В Одесі розгорнули величезний прапор України: де він майорить

23 серпня 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі розгорнули величезний прапор України: де він майорить
В Одесі розгорнули 18 метровий прапор України. Фото: Наталя Мажарова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 23 серпня, відзначається День Державного прапора. З нагоди свята в Одесі традиційно прапор України піднято на Воронцовському маяку.

Про це повідомляє керівниця оргкомітету Вишиванкового фестивалю Наталя Мажарова. 

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Протягом двох наступних днів, аж до заходу сонця 24 серпня, стяг майорітиме на маяку. Розмір цього символу державності складає 4,5 метри у ширину та 18 метрів у довжину.

"Головний маяк Півдня країни, яка веде визвольну боротьбу вже 1,5 року, має підсилювати всіх українців працювати заради перемоги, щоб ми з гордістю вивішували прапори України на всіх тимчасово окупованих територіях і шанували його", — йдеться в повідомленні. 

День Державного прапора

В Києві відбулось урочисте підняття особливого державного стяга. За словами Володимира Зеленського, цьогорічний піднятий прапор незвичайних, адже на ньому — особливі слова від особливих людей.

Нагадаємо, День державного прапора — це щорічне свято, засноване в пам'ять про подію 1991 року, коли народні депутати внесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. З нагоди цього Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про український стяг.

Для кожного українця це важливе свято, адже наш жовто-блакитний стяг — символ слави багатьох поколінь. Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим важливим та великим святом для кожного українця.

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