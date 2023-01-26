Стало известно когда в домах одесситов появится вода

Одесситов призывают набраться терпения

В настоящее время возобновлено энергопитание объектов водоканала. Поэтому уже начали возвращать воду в дома одесситов.

Об этом сообщает Филиал "Инфоксводоканал".

Для понимания после включения электроэнергии вода сразу не появляется в квартирах. До конечного потребителя она проходит десятки километров сетей, которые должны полностью заполниться водой и иметь соответствующее давление.

"Не нужно волноваться, достаточно подождать некоторое время (несколько часов). Если здание многоэтажное и имеет собственную подкачивающую насосную станцию, то при отсутствии электроэнергии потребители верхних этажей могут не получить воду до момента возобновления работы этой станции", — говорится в сообщении.

Где набрать воду

Тем временем в городе организовали подвоз воды во все районы. Техническую воду можно набрать по адресам:

парк Горького со стороны ул. Варненской

Сквер Космонавтов

Архитекторский угол Королева, конечных маршруток

пр. Небесной сотни (между Левитана и 13 по линии трамвая)

Черноморского казачества, 1

Балковская, 30

Транспортная, 8а

Также в наличии бутылированная вода:

Малая Арнаутская, 2

Большая Арнаутская, 83

Транспортная, 8а

Пироговская, 3

Тираспольская, 13

Педагогическая, 46а

Балковская, 30

Черноморского казачества, 1

Дальневосточная, 6

С 13:00 в городе работают мобильные бюветы по адресу:

Пл.Деревянко

5 ст.Фонтана (сквер Героев-летчиков)

ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном)

В городе уже работают мобильные водовозки по адресам:

Болгарская, 16

Богдана Хмельницкого, 64

Средняя, 47

Балковская,199

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, ДТЭК заживил все объекты критической инфраструктуры в Одессе. В частности, речь идет о больницах, котельных, насосных станциях и т.д. Детальнее о текущей ситуации в энергосистеме читайте в материале.