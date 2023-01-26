Стало известно когда в домах одесситов появится вода

В Одессе начато восстановление водоснабжения: сколько времени продлится процесс
В настоящее время возобновлено энергопитание объектов водоканала. Поэтому уже начали возвращать воду в дома одесситов.
Об этом сообщает Филиал "Инфоксводоканал".
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Для понимания после включения электроэнергии вода сразу не появляется в квартирах. До конечного потребителя она проходит десятки километров сетей, которые должны полностью заполниться водой и иметь соответствующее давление.
"Не нужно волноваться, достаточно подождать некоторое время (несколько часов). Если здание многоэтажное и имеет собственную подкачивающую насосную станцию, то при отсутствии электроэнергии потребители верхних этажей могут не получить воду до момента возобновления работы этой станции", — говорится в сообщении.
Где набрать воду
Тем временем в городе организовали подвоз воды во все районы. Техническую воду можно набрать по адресам:
- парк Горького со стороны ул. Варненской
- Сквер Космонавтов
- Архитекторский угол Королева, конечных маршруток
- пр. Небесной сотни (между Левитана и 13 по линии трамвая)
- Черноморского казачества, 1
- Балковская, 30
- Транспортная, 8а
Также в наличии бутылированная вода:
- Малая Арнаутская, 2
- Большая Арнаутская, 83
- Транспортная, 8а
- Пироговская, 3
- Тираспольская, 13
- Педагогическая, 46а
- Балковская, 30
- Черноморского казачества, 1
- Дальневосточная, 6
С 13:00 в городе работают мобильные бюветы по адресу:
- Пл.Деревянко
- 5 ст.Фонтана (сквер Героев-летчиков)
- ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном)
В городе уже работают мобильные водовозки по адресам:
- Болгарская, 16
- Богдана Хмельницкого, 64
- Средняя, 47
- Балковская,199
Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, ДТЭК заживил все объекты критической инфраструктуры в Одессе. В частности, речь идет о больницах, котельных, насосных станциях и т.д. Детальнее о текущей ситуации в энергосистеме читайте в материале.