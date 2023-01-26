Стало відомо коли в будинках одеситів з'явиться вода

В Одесі розпочато відновлення водопостачання: скільки часу триватиме процес
Наразі відновлено енергоживлення об'єктів водоканалу. Тож вже розпочали повертати воду в домівки одеситів.
Про це повідомляє Філіал "Інфоксводоканал".
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Для розуміння, після ввімкнення електроенергії, вода відразу не з’являється у квартирах. До кінцевого споживача вона проходить десятки кілометрів мереж, які спочатку повинні повністю заповнитись водою та мати відповідний тиск.
"Не потрібно хвилюватись, достатньо зачекати деякий час (декілька годин). Якщо будівля багатоповерхова та має власну підкачувальну насосну станцію, то у разі відсутності електроенергії споживачі верхніх поверхів можуть не отримати воду до моменту відновлення роботи цієї станції", — йдеться в повідомленні.
Де набрати воду
Тим часом в місті організували підвезення води до всіх районів. Технічну воду можна набрати за адресами:
- парк Горького з боку вул. Варненської
- Сквер Космонавтів
- Архітекторська ріг Корольова, кінцевих маршруток
- пр. Небесної сотні (між Левітана й 13 лінією трамвая)
- Чорноморського козацтва, 1
- Балківська, 30
- Транспортна, 8а
Також у наявності бутильована вода:
- Мала Арнаутська, 2
- Велика Арнаутська, 83
- Транспортна, 8а
- Пироговська, 3
- Тираспольська, 13
- Педагогічна, 46а
- Балківська, 30
- Чорноморського козацтва, 1
- Далекосхідна, 6
З 13:00 у місті працюють мобільні бювети за адресами:
- Пл.Деревянко
- 5 ст.Фонтану (сквер Героїв-льотчиків)
- вул. Ак. Глушко (сквер з фонтаном)
У місті вже працюють мобільні водовозки за адресами:
- Болгарська, 16
- Богдана Хмельницького, 64
- Середня, 47
- Балківська,199
Попри складну ситуацію в енергосистемі, ДТЕК заживив всі об’єкти критичної інфраструктури в Одесі. Зокрема йдеться про лікарні, котельні, насосні станції тощо. Детальніше про поточну ситуацію в енергосистемі читайте в матеріалі.