Полиция расследует надругательство над могилами в Одессе

Правоохранительница фиксирует изуродованные надгробия на кладбище в Одессе. Фото: Нацполиция

Утром 12 июля охранник одного из кладбищ Одессы обнаружил поврежденные памятники. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полиция выясняет, кто стоит за надругательством над могилами.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Разбитый памятник разбит. Фото: Нацполиция

Повреждение памятников на кладбище

Сегодняшнее утро для работников одного из одесских кладбищ началось с тревожного сообщения. Охранник обнаружил, что несколько надгробий были разбиты.

Разбитое надгробие на кладбище в Одессе. Фото: Нацполиция

Правоохранители прибыли на место сразу после звонка. Территорию осмотрела следственно-оперативная группа. Пока выясняют все обстоятельства происшествия.

Правоохранители на кладбище фиксируют нарушения. Фото: Нацполиция

Полиция сообщает, что решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой.

В Одессе на кладбище разбили памятники. Фото: Нацполиция

Правоохранители просят граждан, которые могли что-то видеть или имеют какую-либо информацию, обратиться в ближайшее отделение или позвонить на 102.

Напомним, трое подростков на мемориале жертв Холокоста в Дробицком Яру они показывали нацистские жесты. Также мы писали, что на Львовщине объявили приговор 23-летнему мужчине, который уничтожил 59 могил воинов УГА и Сечевых Стрельцов.