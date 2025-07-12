Поліція розслідує наругу над могилами в Одесі

Правоохоронниця фіксує понівечені надгробки на кладовищі в Одесі. Фото: Нацполіція

Уранці 12 липня охоронець одного з кладовищ Одеси виявив пошкоджені пам’ятники. На місце прибула слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує, хто стоїть за наругою над могилами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Пошкодження пам'ятників на цвинтарі

Сьогоднішній ранок для працівників одного з одеських кладовищ розпочався з тривожного повідомлення. Охоронець виявив, що кілька надгробків були розтрощені.

Розтрощений надгробок на цвинтарі в Одесі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці прибули на місце одразу після дзвінка. Територію оглянула слідчо-оперативна група. Поки що з'ясовують усі обставини події.

Правоохоронці на цвинтарі фіксують порушення. Фото: Нацполіція

Поліція повідомляє, що вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою.

В Одесі на цвинтарі розтрощили пам'ятники. Фото: Нацполіція

Правоохоронці просять громадян, які могли щось бачити або мають будь-яку інформацію, звернутися до найближчого відділку або зателефонувати на 102.

Нагадаємо, троє підлітків на меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому Яру вони показували нацистські жести. Також ми писали, що на Львівщині оголосили вирок 23-річному чоловіку, який знищив 59 могил воїнів УГА та Січових Стрільців.