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В Одессе ищут доноров крови с разными группами — кто может помочь

16 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ищут доноров крови с разными группами — кто может помочь
Человек стал донором крови. Фото: Киевская областная больница
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 17 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
  • Пироговская на 9:00 — группа крови 1(+), 2(+), 4(-) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес более 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

Одесса
Одесская область
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