В Одессе сильные взрывы: область отбивается от "шахедов"

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:17. В Одессе и области произошли взрывы. По предварительным данным, работают силы ПВО.

Обновлено 02:34. Также в Украине в ряде областей сохраняется опасность удара БпЛА. Воздушная тревога продолжает распространяться на запад.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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