В Одесі сильні вибухи: область відбивається від "шахедів"
19 вересня 2023 02:11
оновлено: 02:35
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
В Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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