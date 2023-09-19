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В Одесі сильні вибухи: область відбивається від "шахедів"

19 вересня 2023 02:11
оновлено: 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі сильні вибухи: область відбивається від "шахедів"
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:17. В Одесі та області потужні вибухи. За попередніми даними, працюють сили ППО.

Оновлено 02:34. Також зараз в Україні в низці областей зберігається небезпека удару БпЛА. Повітряна тривога продовжує ширитися на захід.

Мапа повітярних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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