В Одессе синоптики прогнозируют резкие изменения погоды: к чему быть готовым сегодня
3 апреля 2023 06:30
Подробный прогноз погоды
Еще рано прятать теплые вещи. Синоптики предупреждают о похолодании ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 94%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Местами небольшой дождь.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С тепла, днем 10-15°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
Новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.
Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.
Подробный прогноз погоды на 3 апреля читайте в нашем материале.