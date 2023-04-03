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В Одессе синоптики прогнозируют резкие изменения погоды: к чему быть готовым сегодня

3 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Одессе синоптики прогнозируют резкие изменения погоды
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Еще рано прятать теплые вещи. Синоптики предупреждают о похолодании ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла.
  • Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 94%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Местами небольшой дождь.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С тепла, днем 10-15°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.

Подробный прогноз погоды на 3 апреля читайте в нашем материале.

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