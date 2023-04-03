В Одесі синоптики прогнозують різкі зміни погоди: до чого бути готовими сьогодні
3 квітня 2023 06:30
Детальний прогноз погоди
Ще зарано ховати теплі речі. Синоптики попереджають про похолодання вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 11-13°С тепла.
- Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 94%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Місцями невеликий дощ.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°тС тепла, вдень 10-15°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Новий тиждень в Україні розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. Третього квітня погоду більшості областей визначатиме циклон.
Про це інформує метеорологиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі.
Повідомляється, що періодично дощитиме, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг.
Детальний прогноз погоди на 3 квітня читайте у нашому матеріалі.