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В Одесі синоптики прогнозують різкі зміни погоди: до чого бути готовими сьогодні

3 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Одесі синоптики прогнозують різкі зміни погоди
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Ще зарано ховати теплі речі. Синоптики попереджають про похолодання вночі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. 
  • Вітер західний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 11-13°С тепла. 
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 94%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно. Місцями невеликий дощ. 
  • Вітер західний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 5-10°тС тепла, вдень 10-15°С тепла. 
  • На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км. 

Погода в Україні

Новий тиждень в Україні розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. Третього квітня погоду більшості областей визначатиме циклон. 

Про це інформує метеорологиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що періодично дощитиме, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг.

Детальний прогноз погоди на 3 квітня читайте у нашому матеріалі.

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