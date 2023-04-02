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В Одессе служебная собака нацгвардейцев обнаружила наркотики

2 апреля 2023 17:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе служебная собака нацгвардейцев обнаружила наркотики
600 граммов наркотиков злоумышленник прятал в багажнике авто
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Злоумышленник пытался перевезти запрещенные вещества. Его разоблачили на одном из блокпостов бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение НГУ.

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Во время несения службы на одном из блокпостов нацгвардейцы остановили для проверки документов автомобиль марки Renault.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Начав нервничать, мужчина вел себя агрессивно, чем вызывал подозрение. Было принято решение о проведении поверхностной проверки автомобиля с привлечением кинолога со служебной собакой Black.

"Собака сразу отреагировал на вероятное местонахождение запрещенных веществ. При тщательном осмотре багажника автомобиля было обнаружено два пакета с вероятно наркотическими веществами примерно весом 600 граммов" , — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии свидетелей изъяла данное вещество, а мужчина передан работникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, санкция статьи предусматривает наказание штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Фото: С4

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