В Одесі службовий собака нацгвардійців виявив наркотики

600 грамів наркотиків зловмисник ховав у багажнику авто

Зловмисник намагався перевезти заборонені речовини. Його викрили на одному із блокпостів бійці 11 бригади імені Михайла Грушевського.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об’єднання НГУ.

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Встановлено, що водій не мав посвідчення водія відповідної категорії. Почавши нервувати, чоловік поводив себе агресивно, чим викликав підозру. Було прийнято рішення про проведення поверхневої перевірки автівки із залученням кінолога зі службовою собакою "Black".

"Собака відразу відреагував на ймовірне місцезнаходження заборонених речовин. При ретельному огляді багажника автівки було виявлено два пакети з ймовірно наркотичними речовинами приблизно вага 600 грамів", — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативно групу, яка в присутності свідків вилучила дану речовину, а чоловіка передано працівникам поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Фото: С4