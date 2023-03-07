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В Одессе сегодня будет облачно, а в области возможен дождь

7 марта 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
прогноз погоди на 7 березня
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Впрочем, несмотря на отсутствие солнца, ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, днем в виде дождя. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Прогноз погоды в Украине

7 марта погода в Украине будет облачной, но с прояснениями.

Местами ожидается снег с дождем и гололедица.

По данным синоптиков, в ближайшую ночь в западной части небольшой снег.

В Приазовье небольшой дождь, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

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