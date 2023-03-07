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В Одесі сьогодні буде хмарно, а в області можливий дощ

7 березня 2023 07:30
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Анна Мурадова
Редактор
Детальний прогноз погоди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні протягом дня в Одесі очікується хмарна погода. Втім, попри відсутність сонця, очікується підвищення температури повітря.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Місцями невеликі опади, вдень у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Прогноз погоди в Україні

7 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями.

Місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця. 

За даними синоптиків, найближчої ночі у західній частині невеликий сніг.

У Приазов'ї невеликий сніг з дощем, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ.

На решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

 

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