В Одесі сьогодні буде хмарно, а в області можливий дощ
Сьогодні протягом дня в Одесі очікується хмарна погода. Втім, попри відсутність сонця, очікується підвищення температури повітря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Місцями невеликі опади, вдень у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
7 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями.
Місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця.
За даними синоптиків, найближчої ночі у західній частині невеликий сніг.
У Приазов'ї невеликий сніг з дощем, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ.
На решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.