Из-за непогоды в Одессе может быть опасно

В Одессе сегодня будет ветрено: порывы будут достигать 24 м/с
На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 24 м/с. В области дождь с грозой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснением.
- Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-восточный, 15-18 м/с. Утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.
- Температура ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С.
- Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями.
- Днем местами небольшой дождь. Ночью гроза.
- Ветер юго-восточный, 15-18 м/с, утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 1-2 км
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Погода в Украине
Во вторник, 28 марта, Средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.
Об этом сообщают сервис Meteoprog и народный синоптик Наталья Диденко.
Подробный прогноз погоды читайте в материале.