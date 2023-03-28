Из-за непогоды в Одессе может быть опасно

Подробный прогноз погоды

На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 24 м/с. В области дождь с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснением.

Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 15-18 м/с. Утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С.

Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 80%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь. Ночью гроза.

Ветер юго-восточный, 15-18 м/с, утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 1-2 км

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Украине

Во вторник, 28 марта, Средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщают сервис Meteoprog и народный синоптик Наталья Диденко.

Подробный прогноз погоды читайте в материале.