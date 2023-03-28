Через негоду в Одесі може бути небезпечно

В Одесі сьогодні буде вітряно: пориви сягатимуть до 24 м/с
На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 24 м/с. В області дощ з грозою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненням.
- Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.
- Вітер південно-східний, 15-18 м/с. Вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.
- Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 8-10°С.
- Атмосферний тиск — 748 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 80%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.
- Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями гроза.
- Вітер південно-східний, 15-18 м/с, вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 5-10°С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км
У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Погода в Україні
У вівторок, 28 березня, Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.
Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.