Через негоду в Одесі може бути небезпечно

Детальний прогноз погоди

На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 24 м/с. В області дощ з грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненням.

Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 15-18 м/с. Вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 8-10°С.

Атмосферний тиск — 748 мм рт. ст.

Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями гроза.

Вітер південно-східний, 15-18 м/с, вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 5-10°С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Україні

У вівторок, 28 березня, Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.

Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.

Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.