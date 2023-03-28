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В Одесі сьогодні буде вітряно: пориви сягатимуть до 24 м/с

28 березня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Через негоду в Одесі може бути небезпечно
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На Одещину насувається негода. Синоптики попереджають про пориви північно-західного вітру до 24 м/с. В області дощ з грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненням.
  • Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-східний, 15-18 м/с. Вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.
  • Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 8-10°С.
  • Атмосферний тиск — 748 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями гроза.
  • Вітер південно-східний, 15-18 м/с, вранці та вдень північно-західний, 19-24 м/с.
  • Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 5-10°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 1-2 км

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Погода в Україні

У вівторок, 28 березня, Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.

Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.

Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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