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В Одессе солнечно, в области будет дождь: детальный прогноз погоды на сегодня

9 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 августа.
Женщина прикрывается от солнца блокнотом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 августа, одесситов ждет теплый солнечный день. Впрочем, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Между тем, жителям некоторых населенных пунктов области следует быть готовым к небольшому дождю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17 °С, днем ​​25-27 °С.
  • Температура морской воды 23-24 °С
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 37%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 12-17 °С, днем ​​24-29 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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