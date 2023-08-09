Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 августа.

В Одессе солнечно, в области будет дождь: детальный прогноз погоды на сегодня
9 августа 2023 06:30
Женщина прикрывается от солнца блокнотом. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 августа, одесситов ждет теплый солнечный день. Впрочем, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Между тем, жителям некоторых населенных пунктов области следует быть готовым к небольшому дождю.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17 °С, днем 25-27 °С.
- Температура морской воды 23-24 °С
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 37%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17 °С, днем 24-29 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В среду, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза. Подробный прогноз погоды читайте в материале.