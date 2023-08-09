Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 августа.

Женщина прикрывается от солнца блокнотом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 августа, одесситов ждет теплый солнечный день. Впрочем, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Между тем, жителям некоторых населенных пунктов области следует быть готовым к небольшому дождю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17 °С, днем ​​25-27 °С.

Температура морской воды 23-24 °С

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 37%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17 °С, днем ​​24-29 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дождь и гроза. Подробный прогноз погоды читайте в материале.