Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 серпня

Жінка прикривається від сонця блокнотом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 серпня, на одеситів чекає теплий сонячний день. Втім синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск. Тим часом мешканцям деяких населених пунктів області слід бути готовим до невеликого дощу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17 °С, вдень 25-27 °С.

Температура морської води 23-24 °С

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 37%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 24-29 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У середу, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.