В Одессе горел частный дом в Одессе

В Одессе вспыхнул пожар в частном доме — фото
Сегодня днем в одном из районов Одессы произошел масштабный пожар. Огонь охватил двухэтажный жилой дом, чрезвычайникам удалось быстро локализовать возгорание, однако причина возгорания пока неизвестна.
Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
По их информации, во 2-м Лузановском переулке, загорелся двухэтажный частный жилой дом. Пожар охватил площадь 80 квадратных метров, а густой дым был виден издалека.
На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание и не допустить распространения пламени на соседние здания. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, рассматриваются несколько версий, в частности короткое замыкание электросети или неосторожное обращение с огнем.
Спасатели в очередной раз напоминают одесситам о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда активно используются обогреватели и печи.
Напомним, после удара российского беспилотника по объекту Чернобыльской АЭС спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Также сегодня утром из-за российских обстрелов в Николаеве произошел пожар.
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