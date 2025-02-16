В Одесі горів приватний будинок

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Сьогодні вдень в одному з районів Одеси сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок, надзвичайникам вдалося швидко локалізувати загоряння, однак причина займання поки що невідома.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одесі

За їхньою інформацією, у 2-му Лузанівському провулку, загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Пожежа охопила площу 80 квадратних метрів, а густий дим було видно здалеку.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати загоряння та не допустити поширення полум’я на сусідні будівлі. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Рятувальники працюють на місці займання. Фото: ДСНС

Наразі експерти встановлюють причину займання. За попередніми даними, розглядаються кілька версій, зокрема коротке замикання електромережі або необережне поводження з вогнем.

Рятувальник у приміщені, яке вигоріло вщент. Фото: ДСНС

Рятувальники вкотре нагадують одеситам про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо у зимовий період, коли активно використовуються обігрівачі та печі.

Нагадаємо, після удару російського безпілотника по об'єкту Чорнобильської АЕС рятувальники продовжують ліквідацію загоряння. Також сьогодні вранці через російські обстріли в Миколаєві сталася пожежа.