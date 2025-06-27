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Главная Одесса В Одессе произошла стрельба — что известно

В Одессе произошла стрельба — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 21:24
Стрельба в Одессе 27 июня - детали полиции
Оружие в руках мужчины. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Детали дела

В пятницу, 27 июня, в центре Одессы на Соборной площади произошла стрельба. В результате инцидента пострадал местный житель.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Пост полиции Одесской области. Фото: скриншот

Детали дела

По предварительным данным, между ним и группой неизвестных лиц возник конфликт, во время которого один из нападавших применил огнестрельное оружие.

Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 часов от очевидцев.

Пострадавшего с ранениями доставили в больницу. Тем временем нападавшие скрылись с места происшествия.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что в Харькове суд вынес обвинительный приговор местному жителю за совершение хулиганских действий. Установлено, что во время конфликта, который возник между его отцом и другим мужчиной, обвиняемый достал пневматическое оружие и произвел выстрел в оппонента.

А в Киеве в Печерском районе произошел трагический случай. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

Одесса нападение стрельба полиция правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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