Стрілянина в Одесі 27 червня - деталі поліції

Зброя в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

У п'ятницю, 27 червня, у центрі Одеси на Соборній площі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За попередніми даними, між ним і групою невідомих осіб виник конфлікт, під час якого один із нападників застосував вогнепальну зброю.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців.

Потерпілого з пораненнями доставили до лікарні. Тим часом нападники втекли з місця події.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що у Харкові суд виніс обвинувальний вирок місцевому мешканцю за вчинення хуліганських дій. Установлено, що під час конфлікту, який виник між його батьком та іншим чоловіком, обвинувачений дістав пневматичну зброю та здійснив постріл у опонента.

А у Києві в Печерському районі стався трагічний випадок. За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі в голову. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.