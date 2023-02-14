В Одессе стали больше болеть ОРВИ и гриппом: как уберечься
Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продлится до мая. В этот период значительно возрастает риск заразиться. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, уровень госпитализации снизился.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
-
"Позорное поведение команды": официальное заявление "Миная" о драке с россиянами
-
В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову
-
В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023-м
-
Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах
-
Перехват российских самолетов над Европой: в Польше прокомментировали провокацию
-
Дело мертвого коллаборанта Стремоусова будут слушать в Одессе
-
Россию внесли в "серый" список налоговых юрисдикций: решение ЕС
-
Молдавия закрывала свое воздушное пространство: СМИ сообщали о беспилотнике (ОБНОВЛЕНО)
-
Норвегия объявила о передаче Украине танков: подробности
-
"Я с Юлой на эту тему даже ссорился": Анатолич признался, почему не любит 14 февраля и 8 марта
Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,5%. Болеют чаще дети, в это время среди взрослых отмечалось снижение заболеваемости. Между тем, уровень госпитализации снизился на 4,9%.
Что касается заболеваемости по районам области, то самый высокий ее уровень с превышением областного показателя регистрировался в Болградском (531,6), Б.Днестровском (403,7) и Измаильском (400,1) районах.
По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).
Симптомы гриппа
Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:
- резкое повышение температуры тела (более 38 °С),
- головные боли, боли в мышцах, боли в горле,
- кашель,
- насморк.
Советы Минздрава: как уберечься от гриппа
Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.
1. "Заболел — сиди дома"
Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.
2. Избегайте близкого контакта с больным
Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.
3. Прикрывайте нос и рот
Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.
4. Мойте руки
Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.
5. Старайтесь не касаться лица
На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.
6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение
Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.
7. Приучите себя к полезным привычкам
Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.
Тем временем продукты, которые мы потребляем, оказывают значительное влияние на наше здоровье, а соответственно и внешний вид. Диетологи поделились рядом секретов о том, как питаться, чтобы замедлить старение.