В Одессе стали больше болеть ОРВИ и гриппом: как уберечься

Чаще госпитализируют взрослое население

Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продлится до мая. В этот период значительно возрастает риск заразиться. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, уровень госпитализации снизился.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,5%. Болеют чаще дети, в это время среди взрослых отмечалось снижение заболеваемости. Между тем, уровень госпитализации снизился на 4,9%.

Что касается заболеваемости по районам области, то самый высокий ее уровень с превышением областного показателя регистрировался в Болградском (531,6), Б.Днестровском (403,7) и Измаильском (400,1) районах.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

резкое повышение температуры тела (более 38 °С),

головные боли, боли в мышцах, боли в горле,

кашель,

насморк.

Советы Минздрава: как уберечься от гриппа

Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.

1. "Заболел — сиди дома"

Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с больным

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

3. Прикрывайте нос и рот

Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Мойте руки

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

5. Старайтесь не касаться лица

На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение

Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам

Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

Тем временем продукты, которые мы потребляем, оказывают значительное влияние на наше здоровье, а соответственно и внешний вид. Диетологи поделились рядом секретов о том, как питаться, чтобы замедлить старение.