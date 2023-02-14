Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе стали больше болеть ОРВИ и гриппом: как уберечься arrow

В Одессе стали больше болеть ОРВИ и гриппом: как уберечься

14 февраля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе стали больше болеть ОРВИ и гриппом: как уберечься
Чаще госпитализируют взрослое население
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продлится до мая. В этот период значительно возрастает риск заразиться. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, уровень госпитализации снизился.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Читайте также:

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,5%. Болеют чаще дети, в это время среди взрослых отмечалось снижение заболеваемости. Между тем, уровень госпитализации снизился на 4,9%.

Что касается заболеваемости по районам области, то самый высокий ее уровень с превышением областного показателя регистрировался в Болградском (531,6), Б.Днестровском (403,7) и Измаильском (400,1) районах.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

  • резкое повышение температуры тела (более 38 °С),
  • головные боли, боли в мышцах, боли в горле,
  • кашель,
  • насморк.

Советы Минздрава: как уберечься от гриппа

Хотя лучший способ уберечься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, некоторые простые правила помогут избежать болезни.

1. "Заболел — сиди дома"

Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные уходите на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с больным

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если вы заболели, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

3. Прикрывайте нос и рот

Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Мойте руки

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

5. Старайтесь не касаться лица

На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещение

Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которой часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам

Будьте физически активны, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

Тем временем продукты, которые мы потребляем, оказывают значительное влияние на наше здоровье, а соответственно и внешний вид. Диетологи поделились рядом секретов о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

16:02 Эксперт раскрыл тактику боев россиян и ВСУ в Угледаре

15:52 "Позорное поведение команды": официальное заявление "Миная" о драке с россиянами

15:50 В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову

15:47 В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023-м

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:17 Перехват российских самолетов над Европой: в Польше прокомментировали провокацию

15:14 Дело мертвого коллаборанта Стремоусова будут слушать в Одессе

15:07 Россию внесли в "серый" список налоговых юрисдикций: решение ЕС

15:02 Молдавия закрывала свое воздушное пространство: СМИ сообщали о беспилотнике (ОБНОВЛЕНО)

15:01 Норвегия объявила о передаче Украине танков: подробности

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экспосол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

13:26 Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: ОВА показала последствия

Новина з відео

12:30 Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

Новина з відео

11:50 "Пусть найдет любовь всех": в Одесском зоопарке выпустили клип ко дню влюбленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:20 "Надо радоваться жизни": будут ли одесситы отмечать день влюбленных

Новина з відео

10:50 Огонь мог опрокинуться дальше: в Одессе вспыхнула крыша жилого дома

Новина з відео

10:18 Резников и Остин прибыли на заседание "Рамштайна": чего ждать Украине

Новина з відео

09:54 Оккупанты готовятся к массированным круглосуточным атакам в Луганской области, — Гайдай

Новина з відео

08:42 В США устроили стрельбу в университете: есть погибшие

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Актуальное по теме

None 14 Февраль 15:56

Эксперт раскрыл тактику боев россиян и ВСУ в Угледаре

None 14 Февраль 15:51

"Позорное поведение команды": официальное заявление "Миная" о драке с россиянами

None 14 Февраль 15:31

В Одесской области лишились еще одного памятника Суворову

None 14 Февраль 15:59

В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023-м

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB