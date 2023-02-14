В Одесі стали більше хворіти на ГРВІ та грип: як вберегтись

Частіше госпіталізують доросле населення

Сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції буде продовжуватися до травня. В цей період значно зростає ризик заразитися. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Втім, рівень госпіталізації знизився.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 3,5%. Хворіють частіше діти, тим часом серед дорослих відмічалось зниження захворюваності. Тим часом рівень госпіталізації знизився на 4,9%.

Що стосується захворюваності по районах області, то найвищий її рівень з перевищенням обласного показника реєструвався в Болградському (531,6), Білгород-Дністровському (403,7) та Ізмаїльському (400,1) районах.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (понад 38°С),

головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

Поради МОЗ: як вберегтися від грипу

Хоча найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація, деякі прості правила допоможуть уникнути хвороби.

1. "Захворів — сиди вдома"

Візьміть лікарняний. Грип швидко передається, тому так званий "трудовий героїзм" (коли ви хворі йдете на роботу) лише сприятиме поширенню інфекції.

2. Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

3. Прикривайте ніс та рот

Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.

4. Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

5. Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

6. Провітрюйте та дезінфікуйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення, ретельно очищайте та дезінфікуйте поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

7. Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

Тим часом продукти, які ми споживаємо, мають значний вплив на наше здоров'я, а відповідно і зовнішній вигляд. Дієтологи поділилися низкою секретів про те, як харчуватися, щоб сповільнити старіння.