В Одессе увеличивается количество Пунктов несокрушимости

Все пункты работают с учетом комендантского часа

Из-за мощной ракетной атаки, которую враг совершил 26 января по энергообъектам Украины, Одесская область осталась без света, поэтому в городе открыли дополнительные пункты несокрушимости. За два дня их количество увеличилось еще на семь опорных точек в разных районах.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Сейчас в Одессе работает 318 пунктов, из которых 157 —коммунальной собственности города. Также из-за непогоды и длительного отсутствия света за минувшие сутки пункты несокрушимости посетили 4 310 одесситов и гостей города.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, которая постоянно дополняется фото и подробной информацией. Также их количество будет только увеличиваться, потому что все больше владельцев бизнеса приобщаются к инициативе государства и предоставляют места для помощи горожанам.

Основные категории пунктов

Пункты несокрушимости — это места организованные областными и городскими властями, а также ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;

пункты несокрушимости ответственного бизнеса — здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Отметим, что дефицит электроэнергии был и раньше. Он связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. В Укрэнерго подчеркивают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам.

Напомним, Одесская область одной из первых получила партию терминалов Starlink, которые будут работать в пунктах несокрушимости. Всего было направлено более полусотни спутниковых терминалов. Также в Одесской области могут скоро заработать "спящие" пункты, они в случае экстренной ситуации будут принимать жителей.

Добавим, 26 января вся Украина подверглась масштабному ракетному обстрелу. В небе над Одесчиной подразделениями ПВО были сбиты три ракеты "Калибр".