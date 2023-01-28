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В Одесі стало більше пунктів незламності: де можна зарядити телефон та зігрітися

28 січня 2023 15:55
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
В Одесі збільшується кількість Пунктів незламності
Усі пункти працюють з урахуванням комендантської години
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Через потужну ракетну атаку, яку ворог здійснив 26 січня по енергооб'єктах України, Одеська область залишилася без світла, тому у місті відкрили додаткові пункти незламності. За два дні їхня кількість збільшилася ще на сім опорних точок у різних районах.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Наразі в Одесі працює 318 пунктів, з яких 157 — комунальної власності міста. Також через негоду і тривалу відсутність світла за минулу добу Пункти незламності відвідали 4 310 одеситів та гостей міста.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. Також їхня кількість буде тільки збільшуватися, бо дедалі більше власників бізнесу долучаються до ініціативи держави та надають місця для допомоги містянам.

Основні категорії пунктів

  • Пункти незламності — це місця організовані обласною та міською владою, а також ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;
  • пункти незламності відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;
  • магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Зазначимо, дефіцит електроенергії був і раніше. Він пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. В Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах.

Нагадаємо, Одеська область однією з перших отримала партію терміналів Starlink, які працюватимуть в пунктах незламності. Всього було направлено понад пів сотні супутникових терміналів. Також в Одеській області можуть скоро запрацювати "сплячі" пункти, Вони у випадку екстреної ситуації прийматимуть жителів.

Додамо, 26 січня вся Україна зазнала масштабного ракетного обстрілу. В небі над Одещиною підрозділами ППО було збито три ракети "Калібр".

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