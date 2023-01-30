В Одессе будут судить мужчину, похитившего украинские флаги

Он планировал продать их на рынке

В Одессе 22-летнего мужчину ждет суд. Одессит ночью похитил с фасадов домов на территории Приморского района 13 государственных флагов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Мужчина планировал продать флаги на местном рынке по 50 гривен. Реализовать задуманное помешал комендантский патруль — злоумышленника разоблачили посреди города и изъяли у него ворованное.

При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи уже сообщили преступнику о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одессе 40-летний мужчина проник в подвал дома по улице Софиевской, выломав решетку, и похитил оттуда генератор одной из жительниц. Блэкаут увеличил спрос на устройства, производящие электрический ток. Поэтому в Одесской области участились случаи похищения генераторов.

А вот в местный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины обратился посетитель, чтобы впервые зарегистрировать приобретенный из-за границы автомобиль марки Mazda CX-5. Однако оказалось, что это авто угнано.

Также в Одесской области полиция задержала мужчину, торговавшего нелегальным товаром. На контрафактных сигаретах и самогоне горе-бизнесмен "заработал" более 100 тысяч гривен.

На днях ранее мы сообщали, что в людном месте влюбленная пара обворовала одесситку. Преступники украли у женщины гаджеты и наличные деньги. Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет без конфискации имущества.